قافلة عين شمس توقع الكشف المجاني على 2787 مواطنا في حلايب وشلاتين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انهت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة البحر الأحمر، خدماتها التي استمرت على مدار ٥ أيام وذلك لآلاف الأهالي بمدن الشلاتين وحلايب وأبورماد وتم خلالها توقيع الكشف المجاني على 2787 مواطنا في عيادات (الرمد، العظام، الجراحة، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية، الباطنة، المخ والأعصاب، القلب، الأطفال، المسالك البولية، الصدر وغيرها) وقياس السكر والضغط وإجراء الأشعات والتحاليل المعملية. كما تم إجراء 26 عملية جراحية، إضافة إلى صرف العلاج مجاناً من صيدلية القافلة لـ 2500 مستفيد وتم تحويل 128 حالة لتلقي العلاج مجاناً بمستشفيات جامعة عين شمس بالقاهرة.

كما تم توزيع 7000 آلاف شنطة مواد غذائية وتموينية على الأهالي بالتنسيق مع هيئة الشؤون الاجتماعية وطبقاً للكثافة السكانية للمدن الثلاث، تحتوى على سلع تموينية من زيت وسكر وأرز وشاى وفول ومكرونة وغيرها.

وفي مجال محو الأمية تم التنسيق مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار حيث تم عقد 50 اختبار تحديد مستوى وإجراء 25 استكتابا، فضلاً عن تسليم 12 شهادة للمتحررين من الأمية.

كما ضمت فعاليات القافلة عقد 5 حملات توعوية ناقشت (تعاطي المخدرات.. الأسباب والآثار وطرق الوقاية والعلاج، وكذلك صحة المرأة والطفل) مع تقديم شرح للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية.

يذكر أن قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة تأتي ضمن خطة المبادرات الرئاسية لدعم حياة كريمة للمواطنين في كافة ربوع الجمهورية، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وقد أقيمت القافلة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ونظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع، وإشراف عام الدكتورة شهيرة سمير، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف سهيل حمزة، أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.