فريدة سيف النصر : «ماعملتش المذنبون ولا المغتصبون..ودايما بيحطوني في واجهة الفنانة الساخنة»

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قالت الفنانة فريدة سيف النصر أنها ليست ذلك العمر الذي تطالعها به الصحف والمواقع، وأن هناك الكثير من المعلومات الخاطئة عنها التي يجري الترويج لها، ونشرت «سيف النصر» صورة من بطاقتها الشخصية التي تحمل تاريخ ميلادها ومحل الميلاد، وكتبت «سيف النصر» عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك احتفالا بعيد ميلادها: «طيب..برغم اللي الواحد فيه..مش سايبيني في حالي..كل المواقع حتي بيروت كل الجرايد الاليكترونية والويكيبيديا....مش طريقه بيهنوني بعيد ميلادي واسمي ونبذة عني كله غلط..أنا اسمي فريدة جلال سيف النصر على اسم جدتي..اتولدت في مستشفي العجوزة..مدرستي ابتدائي النهضه الخاصه..اعدادي ثانوي القوميه..كلهم في العجوزه..بعد كده فنون جميله زمالك..كان سابقني كل من حسين الامام معالي زايد صلاح عناني وكتير انا دخلت اعدادي وهما اخر سنه».

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وتابعت «سيف النصر» متحدثة عن حياتها الشخصية: «تزوجت وأنجبت ابن وحيد محمد.حاليا عندي حفيدتين لارا 5 وتاليا3، بنات ابني محمد وزوجته منة...اعيش ببساطه وطبيعيه والفن بالنسبه لي بدايته مكتوبه عند ربنا مسابقه جمال الصيف وغلاف لوجه جديد لمجلة السينما والناس للدكتور عبدالمنعم سعد وكنت لسه 16سنة بس، اتفرجوا على فيلم الضحايا لجنة التحكيم كانت فريد شوقي سمير صبري.حسين فهمي صفيه العمري.نيللي. جورج سيدهم .عاطف سالم.وصحافيين كتير كبار وكانت الجوائز عقود عمل وجورج خدوني بطلة مسرح على طول».



وواصلت: «بالعافيه بيحطوني في واجهة الساخنة وانا بفضل الله راجل اصلا ...وللنهارده من اكثر من 30 سنه كأنهم بيعايروني بفيلم»مين فينا الحرامي«، كنت بطلة قصه مع عادل امام، و(نقفش في الفراخ) ده افيه عايش للنهارده وكأنهم مسكوالي زله عايشة معاهم كل السنين دي حتي عيال الجيل الجديد طيب حلو انا ماتنسيش(على طريقة لطيفة)، مين بقي المركز معايا الله اعلم..يعني انا ماعملتش المذنبون ولا المغتصبون لكن هو كده».

وأكملت فريدة سيف النصر: «زهقت..وانا مااسميش سوسن إلا لو عايزين بدل مايشوفوا فريده تبقي سوسن ههههههه واضح لاصحاب البصيره.. ولا انا مواليد 10 سبتمبر 61..ولاعمري شوفت حدايق القبة ويشرفني اكون منها لكن انا مواليد العجوزه..ودي حكايه تانية دي ست غنيه قريبة الخديوي والحي ده للراقيين الهانم العجوزه.هابقي احكي لكم ..

وتابعت: «وانا لاعملت تجميل وده شعري ياصحافة ويالذاذ اللي كاتمين في قلبهم ياامااااه..ويشرفني أسئلة جمهوري العشري حبايبي في الله فقط اللي بيحبوني العمر ده كله رغم قلة اعمالي يارب يخلليكم».

واختتمت: «وبس دي الحقيقة على مصغر مختصر وعلشان نقفل الموضوع اتفضلوا نخلص بقي ومااسمعش صوتكم تاني اسألونا بدل التأليف..بالحق ابويا صعايده وامي اسكندريه..وكفايه بقي الواحد مش ناقص، ونفسي حد يعمل حاجه أو يفكر يجرب البطاقه اهي ياللا بلا زهق وخنقه والعنوان اللي فيها انا اتولدت فيه زمان في شهادة الميلاد انا حاليا المهندسين النقطه تقول لكم ايامكم بيضا..سلام».