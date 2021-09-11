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توافد طلاب الثانوية العامة بالأقصر على اللجان لأداء امتحان الكيمياء والجغرافيا

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توافد طلاب الثانوية العامة بالأقصر على اللجان لأداء امتحان الكيمياء والجغرافيا توافد طلاب الثانوية العامة بالأقصر على اللجان لأداء امتحان الكيمياء والجغرافيا

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توافد طلاب الصف الثالث الثانوي بمحافظة الأقصر، اليوم، على لجان الامتحانات، لأداء امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا، الدور الثانى، حيث بلغ عدد طلاب الذين لهم حق دخول الدور الثانى 2020 طالب وطالبة في كل المواد، وذلك من خلال 8 لجان عامة بالإدارات التعليمية، وفق نظام التقييم الجديد، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المشددة .

فيما حرص عدد من أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم الطلاب في محيط المدارس، وهم يحاولون عمل مراجعة نهائية للمنهج المقرر الامتحان فيه اليوم قبيل دخول المدارس، والتي بدأت فتح أبوابها للسماح لدخول الطلاب، وذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة في محيط المدارس والشوارع المؤدية للجان الامتحانية.

المصرى اليوم

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