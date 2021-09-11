حبس مسجل خطر يدير كيان تعليمي وهمى يصدر شهادات مزورة بالأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة الاقصر، حبس مسجل خطر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات لادارته كيان تعليمى وهمى ويصدر شهادات تعليمية مزورة للنصب والاحتيال على المواطنين بعد الحصول على مبالغ مالية كبيرة.

وكانت مباحث الأقصر، تمكنت من ضبط «م .ن»، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة لأقصر بإدارة كيان تعليمى «بدون ترخيص» من الجهات المعنية- وإتخاذه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى في الإحتيال على راغبى الحصول على الشهادات الدراسية، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة، تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى داخل وخارج البلاد.

تلقى اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الاقصر، بلاغا يفيد بقيام مسجل حطر، بافتتاح كيان تعليمى، وتنظيم دورات دراسية وهمية وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من المواطنين راغبى الحصول على الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر تم إستهداف مقر الأكاديمية المشار إليها، وتم ضبطه، وعثر بحوزته على (عدد من الشهادات الدراسية والخبرة بأسماء مختلفة منسوب صدورها للعديد من الجهات – عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للعديد من الجهات – 9 كشوف بأسماء الخريجين تفيد الحصول على دورات تدريبية في مختلف المجالات – 3 دفاتر إستلام نقدية خاصة بالأكاديمية – 14 كارنيه خاص بالدارسين بالأكاديمية المشار إليها – 19 نموذج إستمارة تعليم دولى خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى الجامعات الدولية.

كما تم العثور على جهاز كمبيوتر، وبفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التي تحوى برامج الفوتوشوب وصور الشهادات المضبوطة، ،كما أمكن الإستدلال على عدد إثنين من ضحاياه، حيث قررا قيامه بالإحتيال عليهما والإستيلاء على مبالغ مالية منهما بزعم منحهما شهادات دراسية.

تم تحرير محضر بالواقعة، واخطار النيابة للتحقيق في الواقعة، والتى قررت حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات.