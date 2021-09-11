كشف سر وفاة طفلة كفر الدوار .. قتلها عمها وادعي سقوطها على سطح الجيران

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كشفت تحقيقات نيابة مركز كفر الدوار، برئاسة المستشار محمد وحيد الشريف، رئيس نيابة مركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، سر وفاة الطفلة ملك «5 سنوات» والتى إدعت أسرتها وفاتها نتيجة سقوطها على سطح منزل الجيران.

واشتبهت نيابة مركز كفر الدوار في البحيرة خلال التحقيقات في وجود شبهة جنائية خلف وفاة الطفلة «ملك» التي تبلغ من العمر 5 سنوات جنائيًا، نظرًا لوجود إصابات طعنية في جسدها، وأكد تقرير الطب الشرعي، أفاد بوجود شبهة جنائية خلف الحادث.

كان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار بالعثور على جثمان طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، أعلى سطح منزل مجاور يستخدم كمخزن، وأفاد أهليتها بسقوطها على من أعلي منزلها على سطح المخزن ويبلغ الارتفاع بين السطحين يبلغ عدة أمتار.

استمع أيمن حسوبة وعمرو الشوربجي ومحمد عبدالوهاب، وكلاء نيابة مركز كفر الدوار، بسكرتارية على بدر وعبدالنبي إبراهيم، إلى أقوال أهلية الطفلة المتوفاة والشهود وأقروا بسقوطها من أعلى المنزل على المخزن المجاور، ولم يشتبهوا في وفاة الطفلة جنائيًا.

وقام فريق النيابة المكلف بالتحقيقات بمعاينة مكان الحادث في وجود ضباط مباحث المركز، وقررت النيابة انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف على الجثمان وتحديد أسباب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 12000 لسنة 2021 جنح مركز كفر الدوار، ووصل تقرير الطبيب الشرعي إلى النيابة وأقر بوجود شبهة جنائية خلف حادث وفاة طفلة كفر الدوار عبارة عن خنق وطعن.

وأعادت النيابة التحقيقات بشكل مكثف بعد ورود تقرير الطب الشرعي، وقام فريق النيابة بتضييق الخناق على عم الطفلة والذى كشفت التحقيقات وجوده في المنزل مع الفتاة في وقت الحادث وحدهما.

وأقر المتهم في النيابة بأنه كان متواجدًا في المنزل مع الطفلة وحدهما، وأنه اصطحبها إلى السطح وخنقها بكوفيته، وطعنها بمفك، 4 طعنات، وأرشد عن مكان الأدوات المستخدمة في الجريمة.

وبرر المتهم جريميته بتفضيل والده لشقيقه والد الطفلة عليه، وأنه يقيم مع زوجته في شقة بمفرده في الطابق الثاني، بينما يقيم هو وزوجته مع والده في الطابق الأرضي.