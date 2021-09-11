الممرض ضحية «السجود للكلب» باكيا: مش قادر أواجه الناس أنا وولادي

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استمعت النيابة العامة إلى أفوال الممرض عادل سالم، الذي تعرض للاعتداء من الطبيب في واقعة «السجود للكلب»، إن النيابة العامة وقال أن الفيديو سبب لي مشاكل نفسية أنا وأسرتي في المكان اللي أنا منتمي ليه، وأنا طبعا مش قادر أواجه الناس وأهلي في بلدي بمنطقة القليوبية.

وأكد المجني عليه في التحقيقات، أنا تعرضت للإهانة والتنمر من الطبيب بطلبه السجود والصلاة للكلبه أكثر من مرة، وقال أن الفيديو تم تصويره منذ 6 شهور، نافيا أقوال الطبيب أن الواقعة حدثت من 3 سنوات لانقضاء الدعوى الجنائية، مؤكدا كيف تكون الواقعة من 3 سنوات والطبيب يظهر في الفيديو بارتدائه الكمامة.

ودخل الممرض صاحب في نوبة من البكاء على الهواء مباشرة، وطالب الجميع بحذف الفيديو لأنه يتضمن إهانة كبيرة له ولاسرته، قائلا خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب على قناة «DMC مصر عن اعتذاره لكل من يعمل في مهنة التمريض بمصر فانا أساءت إليهم بما حدث.

وأضاف الواقعة منذ 6 شهور فوجئت بنشر الفيديو على الإنترنت والتليفزيون مما سبب لي صدمة كبيرة وابني تعب نفسيا بسببها:«منظري مكانش خالص قدام أهلي وقريتي .

وأضاف «سالم»، أن الطبيب عمرو خيري المتهم كان لديه كلب ومات، وكان متأثرًا جدًا، به، وقلت له ايه مشكلة لما كلب يموت، وبعدها اشترى كلب آخر، وطلب مني السجود للكلبه الجديد حتي يسامحتي على ما قلته.

ودخل الممرض صاحب في نوبة من البكاء على الهواء مباشرة، وطالب الجميع بحذف الفيديو لأنه يتضمن إهانة كبيرة له ولاسرته، قائلا خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب على قناة «DMC مصر عن اعتذاره لكل من يعمل في مهنة التمريض بمصر فانا أساءت إليهم بما حدث.

وأضاف الواقعة منذ 6 شهور فوجئت بنشر الفيديو على الإنترنت والتليفزيون مما سبب لي صدمة كبيرة وابني تعب نفسيا بسببها:«منظري مكانش خالص قدام أهلي وقريتي .

وأضاف «سالم»، أن الطبيب عمرو خيري المتهم كان لديه كلب ومات، وكان متأثرًا جدًا، به، وقلت له ايه مشكلة لما كلب يموت، وبعدها اشترى كلب آخر، وطلب مني السجود للكلبه الجديد حتي يسامحتي على ما قلته.

ودخل الممرض صاحب في نوبة من البكاء على الهواء مباشرة، وطالب الجميع بحذف الفيديو لأنه يتضمن إهانة كبيرة له ولاسرته، قائلا خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب على قناة «DMC مصر عن اعتذاره لكل من يعمل في مهنة التمريض بمصر فانا أساءت إليهم بما حدث.

وأضاف الواقعة منذ 6 شهور فوجئت بنشر الفيديو على الإنترنت والتليفزيون مما سبب لي صدمة كبيرة وابني تعب نفسيا بسببها:«منظري مكانش خالص قدام أهلي وقريتي .

وأضاف «سالم»، أن الطبيب عمرو خيري المتهم كان لديه كلب ومات، وكان متأثرًا جدًا، به، وقلت له ايه مشكلة لما كلب يموت، وبعدها اشترى كلب آخر، وطلب مني السجود للكلبه الجديد حتي يسامحتي على ما قلته.

استمعت النيابة العامة إلى أفوال الممرض عادل سالم، الذي تعرض للاعتداء من الطبيب في واقعة «السجود للكلب»، إن النيابة العامة وقال أن الفيديو سبب لي مشاكل نفسية أنا وأسرتي في المكان اللي أنا منتمي ليه، وأنا طبعا مش قادر أواجه الناس وأهلي في بلدي بمنطقة القليوبية.

وأكد المجني عليه في التحقيقات، أنا تعرضت للإهانة والتنمر من الطبيب بطلبه السجود والصلاة للكلبه أكثر من مرة، وقال أن الفيديو تم تصويره منذ 6 شهور، نافيا أقوال الطبيب أن الواقعة حدثت من 3 سنوات لانقضاء الدعوى الجنائية، مؤكدا كيف تكون الواقعة من 3 سنوات والطبيب يظهر في الفيديو بارتدائه الكمامة.

ودخل الممرض صاحب في نوبة من البكاء على الهواء مباشرة، وطالب الجميع بحذف الفيديو لأنه يتضمن إهانة كبيرة له ولاسرته، قائلا خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب على قناة «DMC مصر عن اعتذاره لكل من يعمل في مهنة التمريض بمصر فانا أساءت إليهم بما حدث.

وأضاف الواقعة منذ 6 شهور فوجئت بنشر الفيديو على الإنترنت والتليفزيون مما سبب لي صدمة كبيرة وابني تعب نفسيا بسببها:«منظري مكانش خالص قدام أهلي وقريتي .

وأضاف «سالم»، أن الطبيب عمرو خيري المتهم كان لديه كلب ومات، وكان متأثرًا جدًا، به، وقلت له ايه مشكلة لما كلب يموت، وبعدها اشترى كلب آخر، وطلب مني السجود للكلبه الجديد حتي يسامحتي على ما قلته.

كان مساء أمس الخميس انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وأحدث ضجة كبيرة والانتقادات لطبيب عظام ظهر في الفيديو وهو يجبر ممرض يعمل معه بالاعتذار لكلبه بدعوى أن الممرض أهانه للمرة الثالثة.

وبعد ساعات قليلة من انتشار مقطع الفيديو بدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بفحصه وتحديد هوية الطبيب الذي لم يظهر في الفيديو بوجه لكن تحدث بصوت مسموع موجهًا تعليمات لاثنين من الأطباء وأيضا لمسئول إداري بالمستشفي بتعذيب الممرض بإجباره على نط الحبل وبعدها طلب منه السجود للكلبه وقول «الله أكبر».

رفض الممرض طلب الطبيب وقال في الفيديو «أنا هشيل ذنب وأنت هتشيل ذنب كمان، لكن ممكن أعمله تحية وأضرب له تعظيم سلام يا دكتور».

كان تداول عدد كبير من رواد السوشيال مقطع الفيديو وسط انتقادات كبيرة للطبيب باحثين عن هوية الدكتور عمرو كما جاء اسمه في مقطع الفيديو الفيديو على لسان الممرض

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