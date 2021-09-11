قبل الشتاء .. علماء استرازينيكا يعلنون عن تطورات جديدة حول لقاح كورونا

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رد العلماء المطورون للقاح استرازينيكا على عدم قدرة لقاح كورونا على التصدي لمتحورات الجديدة في الشتاء المقبل الذي يزيد فيه معدلات الإصابات عالميا.

وقالت البروفيسورة ساره جيلبرت، أحد العلماء المطورين للقاح كورونا استرازينيكا، إن اللقاحات ما زالت توفر الحماية من فيروس كورونا.

وأضافت في تصريحات لـ BBC البريطانية، إن هناك قرار سيتم اتخاذه داخل بريطانيا لدعوة الناس بعدم الاكتفاء بجرعتين من لقاح استرازينيكا وضرورة الحصول جرعة ثالثة في الخريف.

وأوضحت أن هناك حاجة ماسة إلى ترخيص المزيد من اللقاحات من أجل زيادة الإمدادات.

ما هي الآثار الجانبية للقاح كورونا استرازينيكا؟

ورفضت البروفيسورة ساره جيلبرت، ما يذكر عن لقاح استرازينيكا بوجود أثار جانبية للقاح تتمثل في ضعف الجهاز المناعي للإنسان مؤكدة أن التجارب التي عملت عليها لتطوير اللقاح لم تشير إلى تلك الآثار بل على العكس أن الفحوصات التي أجريت على المتطوعين الذين أخذوا لقاح استرازينيكا منذ عام أشارت أنهم يتمتعون بمناعة قوية ضد فيروس كورونا.

وحول مدى فعالية جرعات لقاح استرازينيكا على الجهاز المناعي أوضحت ساره جيلبرت :«الجرعة الأولى من اللقاح لها أكبر الأثر، ويحصل الإنسان على حماية قوية ضد فيروس كورونا، أما الجرعة الثانية فهي معززة للجرعة الأولى أما الجرعة الثالثة فهي تأمينية».

وكانت لجنة بريطانية أعلنت في وقت سابق بضرورة إعطاء جرعة ثالثة من لقاح استرازينيكا للأشخاص ذوي المناعة الضعيفة جدا، لتمديد فعالية اللقاح.

وقالت البروفيسورة إن العالم بحاجة إلى المزيد من جرعات اللقاح، مضيفة أن الكثير من الدول الإفريقية لم تستطع تطعيم أكثر من 2 % من مواطنيها .

وقد أقرت هيئة ترخيص الأدوية استخدام لقاح فايزر واسترازينيكا من أجل برنامج تعزيز اللقاحات، ممهدة الطريق للبدء بذلك قبل الشتاء.

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