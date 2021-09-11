دورات مجانية للتسجيل المسبق للشحنات بالجمارك

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أعلن عاطف إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والإعلام بمصلحة الجمارك، تكثيف الدورات التدريبية المجانية على التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات.

وقال إبراهيم لـ«المصرى اليوم»، إن ذلك يأتي نظرا لبدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات أول أكتوبر المقبل والإقبال الشديد على حضور الدورات العملية المجانية على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للمستوردين والمستخلصين ومندوبي المصانع والشركات، وذلك بمقر وزارة المالية بامتداد رمسيس برج 3 الدور الأول والتي تنظمها مصلحة الجمارك بالتعاون مع شركة (MTS ) .

وأضاف إبراهيم أنه تقرر عقد هذه الدورات كل أربعاء وخميس بدءاً من الأسبوع المقبل في أيام 15و16و 22 و23 و29 و2021/9/30. ودعت مصلحة الجمارك للمشاركة في هذه الدورات التدريبية المجانية والتى ستستمر حتي 2021/9/30 وذلك لمدة ساعتين من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءاً، وذلك بمقر وزارة المالية بامتداد رمسيس ببرج 3 الدور الأول، ويمكنكم إختيار الموعد المناسب وحضور الدورة دون حجز موعد مسبق .