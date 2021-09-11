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استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم السبت، حيث ترواح سعر كيلو الطماطم ما بين 3 إلى 6 جنيهات وتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 3 إلى 6.5 جنيه وتراوح سعر كيلو البصل ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات، وأسعار الكوسة ما بين 3.5 إلى 6 جنيهات وأسعار الفاصولياء من 10 إلى 18 جنيها. والباذنجان البلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيه، والفلفل الرومي من 2.5 إلى 5 جنيهات والفلفل الحامي من 2 إلى 4 جنيهات والخيار البلدي بين 2.5 إلى 5.5 جنيه والملوخية من 1.5 إلى 3 جنيهات والبامية بين 4 إلى 9 جنيهات.

وتراوح كيلو البرتقال الصيفي بين 3 إلى 6 جنيهات والليمون البلدي من 4 إلى 7 جنيهات والعنب البناتي بين 6 إلى 9 جنيهات والتفاح المصري ليتراوح من 12 إلى 18 جنيها والتين البرشومي بين 7 و13 جنيها وتراوح أسعار كيلو الجوافة بين 4 إلى 7 جنيهات والرمان بين 4 إلى 7 جنيهات والكانتلوب من 3 إلى 6 جنيهات.

و المانجو البلدي لتترواح ما بين 9 إلى 15 جنيها وتراوح سعر المانجو العويس من 40 الي45 جنيه ووصل كيلو مانجو الفص إلى 75جنيه.

وتوقع نقيب الفلاحين حسين أبوصدام استقرار اسعار معظم المنتجات الزراعية على هذه الاسعار حتي نهاية العام وحتي نضج العروة الشتوية.

ولفت أبوصدام أن أسعار البيع بالجملة في الاسواق الكبيرة يضاف لها من 2 إلى 5جنيهات في أسواق التجزئة الصغيرة وقد تزيد في الاماكن البعيدة عن الاسواق الرئيسية، فيما تباع هذه المحاصيل في الحقل باقل من اسعار أسواق الجمله بنحو يتراوح من 3 إلى 4 جنيهات حسب النوع والصنف والمكان والجودة.

وأوضح أن أسباب استمرار إرتفاع اسعار الخضروات والفاكهة يختلف من محصول لآخر ولكن الاسباب العامه لارتفاع الاسعار يكمن في قلة المعروض مع ارتفاع الطلب على المنتجات الزراعية في ظل ارتفاع درجات الحرارة واقبال المواطنين على تناول الفاكهة والخضروات، وقد تسببت التغيرات المناخيه الغير ملائمه إلى انتشار مسببات الامراض وسقوط الازهار وقلة الانتاجيه في معظم انواع الخضروات والفاكهة.

وأدى تقلص المساحات في بعض الخضروات إلى قلة المعروض وارتفاع اسعارها، كما ادي الافراط في الكميات المصدره من بعض الانواع إلى قلة المعروض منها محليا وارتفاع اسعارها.

فيما قلص عدد من المزارعين مساحات زراعتهم نتيجه لخسارئهم الكبيره من تدني أسعار مزروعاتهم المواسم السابقة مع ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من تقاوي وأسمده وإيدي عاملة.