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استقر سعر الذهب، صباح السبت، 11 سبتمبر 2021، عند الأسعار المنخفضة التى حققتها فى الأسواق العالمية قبل وقف التداول لقضاء الإجازة الاسبوعية ، وفى مصر استقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة عند الاسعار التى سجلتها مساء الجمعة، وشهد الذهب خلال الاسبوع الماضى انخفاضا كبير حيث خسر الجرام نحو 8 جنيهات .

وتقدم «المصرى اليوم»، خدمة أسعار الذهب بشكل يومى سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة سواء في مصر أو في البورصة العالمية :

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراطا 894 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر 782 جنيها، وسعر الذهب عيار 18 قيراطا 670 جنيها بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب ما بين 6256 جنيها.

استقرت أسعار الذهب عالميا، عند الاسعار المنخفضة التى سجلتها فى ختام التداول يوم الجمعة قبل اغلاق البورصة لقضاء الإجازة الاسبوعية، وكان الذهب حقق خسائر ملحوظة لأول منذ شهرين فى ختام التعاملات حيث انخفضت أسعار الذهب، على أساس اسبوعى بسبب ضغوط مؤشر الدولار الذى ارتفع بشكل ملحوظ فى استجابة لبيانات اقتصادية أمريكية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 789.90 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1,787.77 $ .

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