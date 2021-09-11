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يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (بث مباشر)

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السيسي يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (بث مباشر) يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (بث مباشر)

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شهد الرئيس عبدالفتاح ، اليوم السبت، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمصر 2021 - 2026 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الاستراتيجية تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية 2030.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

المصرى اليوم

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