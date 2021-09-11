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4 جامعات تشارك في دورة المحافظات الحدودية بالعريش تحت شعار «معًا في سيناء»

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4 جامعات تشارك في دورة المحافظات الحدودية بالعريش تحت شعار «معًا في سيناء» 4 جامعات تشارك في دورة المحافظات الحدودية بالعريش تحت شعار «معًا في سيناء»

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تشارك 4 جامعات في دورة المحافظات الحدودية، التي تقام تحت شعار «معًا في سيناء»، اعتبارًا من اليوم السبت وحتي بعد غدًا الأثنين «من 11 سبتمبر وحتي 13 سبتمبر»، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن الجامعات المشاركة في الدورة هي جامعات أسوان وجنوب الوادي والوادي الجديد ومطروح، لافتًا إلى مشاركة أكثر من 100 طالب جامعي من الجامعات الأربعة في الدورة.

أشار إلى أن حفل الافتتاح سيتضمن رفع علم والسلام الجمهوري وطابور عرض للجامعات المشاركة في الدورة، ورفع علم الدورة وأداء القسم وعروض فنية ورياضية للمشاركين، وكلمة ترحيب من رئيس الجامعة وكلمة لمحافظ شمال سيناء، بجانب كلمات للضيوف الحاضرين للدورة.

أضاف رئيس الجامعة، أنه سيتم ارسال رسالة إلى العالم أجمع من خلال تلك الدورة بأن سيناء آمنه بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة المدنيه، وأن سيناء تشهد طفرة تنموية كبيرة في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، والتي ولدت جامعة العريش في عهده.

أوضح أن جامعة العريش تضم كليات التربية، العلوم الزراعية البيئية، التربية الرياضية، العلوم، الآداب، الاستزراع السمكى والمصايد البحرية، الاقتصاد المنزلى، التجارة، الطب البيطرى، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.. إلى جانب معهد الدراسات البيئة، وهناك موافقة على انشاء كلية الطب البشرى، حيث تم التجهيز لها، وفى انتظار قرار افتتاحها وبدء الدراسة بها .

المصرى اليوم

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