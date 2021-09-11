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وفاة «جحا سيناء» عن عمر يناهز 50 عامًا

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وفاة «جحا سيناء» عن عمر يناهز 50 عامًا وفاة «جحا سيناء» عن عمر يناهز 50 عامًا

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توفي عبدالله أبوعبيد «حسحس» أشهر درويش فكاهي في شمال سيناء بالعريش، عن عمر ناهز الخمسين عامًا.

وأعلنت أسرته، اليوم، وفاته في محل إقامته بحي المساعيد، حيث سيتم دفن جثمانه في مقابر مدينة العريش، بعد صلاة الجنازة عليه.

ويعد حسحس أو جحا سيناء كما يلقبه الاهالي صاحب حضور فكاهي كبير، حيث كان يلقي الخطب الرنانه مقلدًا المشاهير في ميدان الشيخ زويد، وفي ميدان شبرا بحي المساعيد، بعد انتقال أسرته للاقامة بالعريش من منطقة الخروبة بالشيخ زويد.

وكان نشطاء التواصل الاجتماعي يتداولون مقاطع مصورة لا تخلو من الفكاهة والمرح، على تطبيقات فيس بوك وتيك توك ويوتيوب.

المصرى اليوم

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