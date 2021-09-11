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ضبط المتهم بقتل شاب بإطلاق النار على رأسه قرب جامعة جنوب الوادي (تفاصيل)

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ضبط المتهم بقتل شاب بإطلاق النار على رأسه قرب جامعة جنوب الوادي (تفاصيل) ضبط المتهم بقتل شاب بإطلاق النار على رأسه قرب جامعة جنوب الوادي (تفاصيل)

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا القبض على المتهم بقتل شاب بطلقات نارية، داخل تاكسي بمنطقة المساكن بالقرب من جامعة جنوب الوادي وتبين أن خلافات مالية وراء الواقعة.

كان اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بمقتل عبدالعليم سعد وادي، 23 عامًا اثر إصابته بطلقات نارية في الرأس، بمنطقة المساكن بالقرب من جامعة جنوب الوادى.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم كان يقود دراجة بخارية واستوقف السيارة التاكسي وأطلق النيران على المجني عليه وفر هاربا.

وتبين من تحريات الرائد زياد مدنى معاون مباحث قسم قنا برئاسة المقدم محمد فراج رئيس المباحث بإشراف اللواء طارق يحيى مدير المباحث الجنائية أن المتهم بارتكاب الواقعة يُدعى «الدسوقي.ا.ع» عامل ومقيم الحجيرات حيث قام بقتله بسبب خلافات مالية بينهم.

فتمكنت قوة من مباحث مركز قنا برئاسة الرائد محمد مغربى رئيس مباحث مركز قنا من ضبط المتهم بمحل إقامته، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

المصرى اليوم

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