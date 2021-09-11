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تنقّل 4542 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري خلال أسبوع

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تنقّل 4542 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري خلال أسبوع تنقّل 4542 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري خلال أسبوع

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شهد معبر رفح البري في محافظة شمال سيناء تنقل عدد 4542 مسافرًا في كلا الاتجاهين، خلال الأسبوع الماضي «من 5 إلى 9 سبتمبر الجاري».

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، إنه وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة 2901 مسافرًا، وغادر الأراضي المصرية إلى القطاع 1641مسافرًا.

وأشارت الهيئة، في بيان، إلى أن العمل بالمعبر يتوقف يومي الجمعة والسبت ويعاد فتحه صباح الأحد.

كانت السلطات المصرية فتحت المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى؛ لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الانسانية وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد البناء وإعادة الأعمار إلى قطاع غزة، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.

المصرى اليوم

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