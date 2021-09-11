الطقس اليوم وغدًا.. «الأرصاد»: تحسن نسبي في درجات الحرارة

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تستمر درجات الحرارة فى مصر في الانخفاض خلال توقعات الطقس اليوم اليوم، وترتفع خلال توقعات الطقس غدًا في القاهرة والإسكندرية والوجه البحري حسب تقرير هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال 6 أيام.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة اليوم الأعلى فى مصر للعظمى 42 درجة فى شلاتين، وأقل درجة حرارة للعظمى 29 درجة فى مطروح.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر نشاط الرياح على السواحل الغربية وكذلك جنوب البلاد وجنوب سيناء بشكل متقطع.

وتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلي السواحل الشمالية والوجه البحري بالإضافة إلي القاهرة الكبري .

يكون البحر الأحمر من مضطرب إلي معتدل وترتفع الأمواج بين 2 و3 مترًا، واتجاهها شمالي غربي.

ويكون البحر المتوسط معتدلاً والرياح شمالية غربية وارتفاع الموج بين 1.5 و2 مترًا.

ويستمر الطقس اليوم فى القاهرة وكذلك شمال الصعيد والوجه البحري حارًا رطبًا، ومائلا للحرارة علي السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويظل الطقس خلال ساعات الليل معتدلاً على القاهرة وباقي الأنحاء.

درجات الحرارة فى مصر اليوم

وتنخفض درجات الحرارة فى الإسكندرية اليوم إلي 30 للعظمى و24 للصغرى وتكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة.

تنخفض درجة الحرارة في القاهرة العظمي إلى 32 درجة، والمحسوسة إلى 34، وتنخفض الصغرى إلي 24 درجة.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة في إدفو 37-27، الوادي الجديد 36-26، الأقصر 36-26، قنا 36-26، سيوة 33-24 درجة.

وتكون في أسيوط 34-24، أسوان 37-27، الفيوم 33-25، المنيا 33-22، بني سويف 33-25، أبوسمبل 37-27، سوهاج 35-26، شلاتين 42-29، حلايب 35-28 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في الغردقة 36-27، العريش 31-22، بورسعيد 31-26، دمنهور 32-24، الإسماعيلية 32-24، السويس 31-25 درجة.

وتكون في مطروح 29-24، شرم الشيخ 36-27، طابا 31-23، المنصورة 32-23، دمياط 31-25، شبين الكوم 32-23، بلطيم 30-24، طنطا 32-23، الطور 31-25، السلوم 30-23، رفح 31-23 درجة.

الطقس اليوم وغدًا.. «الأرصاد»: تحسن نسبي فى درجات الحرارة

توقعات الطقس غدًا فى مصر

ترتفع درجات الحرارة فى مصر فى القاهرة والإسكندرية غدًا، ويستمر نشاط الرياح وتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر خلال الطقس غدًا.

وترتفع متوسطات درجات الحرارة غدًا للعظمى والمحسوسة في القاهرة وكذلك الوجه البحري إلى 34 للعظمى و36 درجة للمحسوسة.

وتكون متوسطات درجات الحرارة العظمى والمحسوسة على التوالي في جنوب الصعيد 39-40، وفي شمال الصعيد 34-36 درجة.

ويتوقع أن تكون في السواحل الشمالية 33-36، وفى جنوب سيناء 36-39 درجة.

أحوال الطقس ودرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

يتوقع أن تكون درجات الحرارة في القاهرة وكذلك الوجه البحري للعظمى والصغرى الإثنين 34-36، ومن الثلاثاء إلي الخميس 33-35 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية من الإثنين 32-35 ومن الثلاثاء إلي الخميس 30-33 درجة.

ويتوقع أن تكون فى جنوب الصعيد الإثنين والثلاثاء 40-41، والأربعاء 39-40، والخميس 37-40 درجة.

وتكون في جنوب سيناء من الإثنين إلي الخميس 38-41 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في شمال الصعيد الإثنين والثلاثاء 36-38، والأربعاء 35-37، والخميس 34-36 درجة.

الطقس اليوم وغدًا.. «الأرصاد»: تحسن نسبي فى درجات الحرارة

توقعات أحوال الطقس والبحر فى 6 أيام

تقرير حالة الطقس خلال 6 أيام

تفاصيل حالة البحر المتوسط خلال 3 أيام

توقعات حالة البحر الأحمر خلال 3 أيام