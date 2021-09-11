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استعدادت بمطار مرسي علم لاستقبال ٧٠ رحلة خلال الأسبوع الجاري

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استعدادت بمطار مرسي علم لاستقبال ٧٠ رحلة خلال الأسبوع الجاري استعدادت بمطار مرسي علم لاستقبال ٧٠ رحلة خلال الأسبوع الجاري

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أنهت إدارة مطار مرسى علم الدولى جنوب البحر الأحمر استعدادتها لاستقبال 70 رحلة طيران خلال الاسبوع الحالي حسب جداول التشغيل المعتمدة قادمة من المطارات الأوربية المختلفة وأخرى محلية

وكشفت مصادر من مطار مرسى علم الدولي، أن الرحلات بينها 53 رحلة دولية واخرى محلية، حيث يستقبل المطار خلال الأسبوع الجارى 6 رحلات قادمة من المطارات الألمانية و18 رحلة تشيكية، و17 رحلة بولندية، و9 من اوكرانيا، و2 من سويسرا وأخرى من المجر .

وتقوم الاجهزة المختصة بمطار مرسى علم الدولى بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة .

المصرى اليوم

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