تخصيص 30 فدان لاقامة فرع لجامعة الأزهر بجنوب سيناء

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وافق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على تمديد تواجد كلية العلوم الأزهرية بمقرها الحالي لمدة عامين أو لحين تجهيز مقر خاص بها بجنوب سيناء. والتصديق على تخصيص ٣٠ فدان لإقامة فرع لجامعة الأزهر على أرض المحافظة ووعد بالوقوف صفاً واحداً مع قيادات جامعة الأزهر الشريف حتى يتم الإنتهاء من إنشاء هذا الفرع.

وأكد محافظ جنوب سيناء على جهود المحافظة في الاهتمام بالتعليم كونه أحد الوسائل العامة في تنمية الوعي ودحر كل مساعي التطرف والإنحراف خاصة التعليم الأزهري الذي أولته المحافظة اهتماماً خاصاً وقامت بإنشاء أول فرع لجامعة الأزهر على أرض محافظة جنوب سيناء لاستيعاب الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية بالمحافظة ومراعاة البعد الاجتماعي في تقليل الاغتراب خارج المحافظة.

واوضح فودة ان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وافق على طلب محافظ جنوب سيناء على فتح شعبة اللغة العربية للبنات اعتباراً من العام الجامعي القادم تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع أبناء المحافظة.

المصرى اليوم