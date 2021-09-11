أخبار عاجلة

«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961 -
«زى النهارده» صدور العدد الأول من نيويورك تايمز 18 سبتمبر 1851 -
صديقة فتاة مول سيتي ستارز تكشف كواليس الساعة الأخيرة وسر بكائها قبل الحادثة -
تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا: «جاهزين نولعها» -
سمية الخشاب عن مواصفات فتى أحلامها : «دمه خفيف و ميرغيش كتير» -
« خرج من العناية المركزة » .. أحمد فهمي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للشقيقه كريم -
بحضور قيادات تعليمية وبرلمانية.. نيو رمسيس كوليدج تحتفل بتخرج دفعة ٢٠٢١ -
«5 في وش العدو» .. سمية الخشاب تكشف عدد زيجاتها -
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 عامًا -
"الضباع لا تأكل الأسود".. شاهد الخطأ الذي دفعت الضباع ثمنه غاليًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور)

Print
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور)

لاقتراحات اماكن الخروج

شهدت الدورة الـ ١٨ لمهرجان دير جيست، تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من المتميزين في عام ٢٠٢١.

بدأ الحفل بتكريم المطرب أحمد سعد عن تتر مسلسل «الاختيار ٢» بعده تكريم مصطفي حجاج كأفضل مطرب شعبي .

كما تم تكريم الإعلامية إيناس جوهر، والفنان سمير صبري، والفنان وليد توفيق عن مشوارهم الفني .

وعن جوائز الإبداع والتميز تم تكريم أحمد رزق وأحمد زاهر عن «لؤلؤ»، أحمد وفيق ،إدوارد الذي أهدي جائزته لزوجته فيفان، انجي المقدم ،جمال سليمان «عن الطاووس»، حنان مطاوع، داليا البحيري عن مسرحية ابو العربي، درة ،دينا فؤاد عن تميزها في «اللي مالوش كبير» ورانيا فريد شوقي، روجينا عن «بنت السلطان» ،سيد رجب، شريف سلامة، صبري فواز، صفاء الطوخي، محمد فراج، نرمين الفقي، نسرين طافش، هاني رمزي، المتتج وليد منصور والإعلامي إيهاب جلال.

وبناء على تصويت الجمهور فازت مني زكي بأفضل ممثلة عن «لعبة نيوتن» ، وفاز على قاسم أفضل ممثل شاب، وجميلة عوض أفضل ممثلة شابة، ومحمود عمرو ياسين أفضل ممثل صاعد وأفضل ممثلة صاعدة مايان السيد، ووليد منصر أفضل منتج غنائي عن «تالنت ييتس» أفضل فريق غنائي «واما» ،وريم ناعوم أفضل سيناريو ،جائزة الإبداع لحمادة هلال عن مسلسل المداح.

كما فاز كابتن حمادة هلال بأفضل مذيع راديو، محمد نشأت افضل مذيع راديو ،افضل مذيعة راديو يارا الجندي نجوم اف أم ،وسيف زاهر افضل برنامج «ملعب أون» أفضل قناة دراما أون دراما وتسلمها حسام صالح وأفضل قناة إخبارية إكسترا نيوز وتسلمها أحمد الطاهري نائب رئيس القناة، وأفضل قناة رياضية أون تايم سبورت وأفضل مهندس إضاءة طارق صبري.

ونال أحمد سعد جائزة أفضل مطرب شعبي، وأفضل مسلسل كوميدي «في بيتنا روبوت» وتسلمها هشام جمال وشيماء سيف وملك أحمد زاهر، أفضل شاعر غنائي تامر حسين عن أغنية «لوحتسيب» أحمد بتشان أفضل مطرب شاب.

كان ضمن الحضور هالة حجازي المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي حيث فازت مجموعتها الإعلامية والانتاجية ب ٥ جوائز هي أفضل إذاعة نجوم اف أم 100.6 ويارا الجندي أفضل مذيعة، «good vibesonly» لمقدمته زينب افضل شو راديو.. بالإضافة إلى أفضل فريق «واما» وأفضل مطرب صاعد أحمد بتشان بالتعاون بين نجوم ريكوردز وهاي ويف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961

«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961

«زى النهارده» صدور العدد الأول من نيويورك تايمز 18 سبتمبر 1851

«زى النهارده» صدور العدد الأول من نيويورك تايمز 18 سبتمبر 1851

صديقة فتاة مول سيتي ستارز تكشف كواليس الساعة الأخيرة وسر بكائها قبل الحادثة

صديقة فتاة مول سيتي ستارز تكشف كواليس الساعة الأخيرة وسر بكائها قبل الحادثة

تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا: «جاهزين نولعها»

تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا: «جاهزين نولعها»