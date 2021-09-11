تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور)

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شهدت الدورة الـ ١٨ لمهرجان دير جيست، تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من المتميزين في عام ٢٠٢١.

بدأ الحفل بتكريم المطرب أحمد سعد عن تتر مسلسل «الاختيار ٢» بعده تكريم مصطفي حجاج كأفضل مطرب شعبي .

كما تم تكريم الإعلامية إيناس جوهر، والفنان سمير صبري، والفنان وليد توفيق عن مشوارهم الفني .

وعن جوائز الإبداع والتميز تم تكريم أحمد رزق وأحمد زاهر عن «لؤلؤ»، أحمد وفيق ،إدوارد الذي أهدي جائزته لزوجته فيفان، انجي المقدم ،جمال سليمان «عن الطاووس»، حنان مطاوع، داليا البحيري عن مسرحية ابو العربي، درة ،دينا فؤاد عن تميزها في «اللي مالوش كبير» ورانيا فريد شوقي، روجينا عن «بنت السلطان» ،سيد رجب، شريف سلامة، صبري فواز، صفاء الطوخي، محمد فراج، نرمين الفقي، نسرين طافش، هاني رمزي، المتتج وليد منصور والإعلامي إيهاب جلال.

وبناء على تصويت الجمهور فازت مني زكي بأفضل ممثلة عن «لعبة نيوتن» ، وفاز على قاسم أفضل ممثل شاب، وجميلة عوض أفضل ممثلة شابة، ومحمود عمرو ياسين أفضل ممثل صاعد وأفضل ممثلة صاعدة مايان السيد، ووليد منصر أفضل منتج غنائي عن «تالنت ييتس» أفضل فريق غنائي «واما» ،وريم ناعوم أفضل سيناريو ،جائزة الإبداع لحمادة هلال عن مسلسل المداح.

كما فاز كابتن حمادة هلال بأفضل مذيع راديو، محمد نشأت افضل مذيع راديو ،افضل مذيعة راديو يارا الجندي نجوم اف أم ،وسيف زاهر افضل برنامج «ملعب أون» أفضل قناة دراما أون دراما وتسلمها حسام صالح وأفضل قناة إخبارية إكسترا نيوز وتسلمها أحمد الطاهري نائب رئيس القناة، وأفضل قناة رياضية أون تايم سبورت وأفضل مهندس إضاءة طارق صبري.

ونال أحمد سعد جائزة أفضل مطرب شعبي، وأفضل مسلسل كوميدي «في بيتنا روبوت» وتسلمها هشام جمال وشيماء سيف وملك أحمد زاهر، أفضل شاعر غنائي تامر حسين عن أغنية «لوحتسيب» أحمد بتشان أفضل مطرب شاب.

كان ضمن الحضور هالة حجازي المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي حيث فازت مجموعتها الإعلامية والانتاجية ب ٥ جوائز هي أفضل إذاعة نجوم اف أم 100.6 ويارا الجندي أفضل مذيعة، «good vibesonly» لمقدمته زينب افضل شو راديو.. بالإضافة إلى أفضل فريق «واما» وأفضل مطرب صاعد أحمد بتشان بالتعاون بين نجوم ريكوردز وهاي ويف.