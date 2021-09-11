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شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز بالسوبر الأفريقي لكرة اليد ( وصور)

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شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز بالسوبر الأفريقي لكرة اليد ( وصور)

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وجه محمود عبدالمنعم شيكابالا، نجم نادي ، رسالة لجماهير الأهلي عقب فوز فريقه لكرة اليد على الأهلي في السوبر الأفريقي لكرة اليد الجمعة 10 – 9 -2021، بنتيجة 27 – 28، خلال اللقاء الذي أقيم بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر. ونشر شيكابالا صورة له بقميص تتويج فريق اليد والذي احتفل به اللاعبون عقب الفوز بكأس السوبر، ويحمل الرقم 7.

وقال شيكابالا «7-1» مع صورة إيموشن مبتسما، تعليقا على صورته، في إشارة لعدد بطولات ناديه على صعيد كأس السوبر الإفريقي، ومنافسه الأهلي الذي حصد اللقب مرة واحدة فقط في تاريخه.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أشار لخسارة ناديه بطولة واحدة من عدد مشاركة في 7 بطولات، وفوز وأشار إلى رقم 6/1 لفوز الأهلي بالبطولات هذا الموسم، وفي إشارة منه للمباراة الشهيرة 6/1 الذي خسرها الزمالك.

المصرى اليوم

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