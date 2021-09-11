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جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية»

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جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية»

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قال المنتج جمال العدل،إنه لم يتوقع النجاح الكبير للفنان أحمد السقا، خلال مشاركته في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» الذي لعب بطولته محمد هنيدي.

وتابع العدل: عندما شارك الفنان أحمد السقا في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، كان دور مطرب، وهو دور عادي، لكنه استطاع أن ينال حب الجمهور.

وأشار العدل خلال استضافته في برنامج «السيرة» مع الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة DMC أن مشاركة بطل جديد في عمل فني تكون مخاطرة ومغامرة كبيرة، والمغامرة لابد أن يكون لها حسابات خاصة من أجل إنجاح العمل.

وتابع أن وجود فنان كبير في العمل، مثل الفنان عادل إمام مثلا.. يطمئن فريق العمل والإنتاج، وأن فيلم «صعيدى في الجامعة الأمريكية» كان تجربة مختلفة وجديدة على كافة المستويات في السينما المصرية لاعتماده على وجوه جديدة وقتها.

المصرى اليوم

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