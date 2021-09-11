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مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

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مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

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لقى شخص مصرعه، وأصيب 5 أشخاص أخرين، من أسرة واحدة في حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الدولي كفر الشيخ المحلة، بمدخل قرية أبو عمر التابعة لمركز كفر الشيخ.

كانت غرفة عمليات مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات الإسعاف، تلقيتا بلاغ بوقوع حادث إنقلاب سيارة بالطريق الدولي كفر الشيخ المحلة بمدخل قرية أبوعمر التابعة لمركز كفر الشيخ، وجميع المصابين من احدى قري مركز كفر الشيخ.

وسجلت بيانات المصابين كالتالي، ع.ر. 60 سنة، مصابة بكدمات وسحجات، وأ. ص.، 37 سنة، مصاب بكدمات بالظهر، د.س.، 26 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات بالجسد، س. ص.، 27 سنة، مصابة بجروح بالوجه واشتباه كسر باليد اليسري، ص. أ.ص، 4 سنوات، مصاب بكسر بالفخذ الأيسر، واشتباه مابعد الارتجاج بالمخ، فيما يجري التعامل مع جميع الحالات وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة داخل استقبال مستشفى كفر الشيخ العام.

فيما لقي طفل مصرعه يدعي، م. أ. ص.، عامين، وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وجارى العرض على النيابة العامة.

المصرى اليوم

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