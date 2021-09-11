القبض على «سايس» مارس البلطجة على المواطنين للحصول على أموال في النزهة  

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة على المواطنين للحصول على مبالغ مالية مقابل ركن سياراتهم بالقاهرة.

قالت الداخلية في بيان صباح اليوم السبت، إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) يتضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة على المواطنين للحصول على مبالغ مالية مقابل ركن السيارات بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة».

وأضافت أنه عقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتين أنه ( عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة – له معلومات جنائية) وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.