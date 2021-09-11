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حصل عليها عن طريق التنقيب .. ضبط 20 قطعة أثرية مع أحد الأشخاص في سوهاج

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حصل عليها عن طريق التنقيب .. ضبط 20 قطعة أثرية مع أحد الأشخاص في سوهاج حصل عليها عن طريق التنقيب .. ضبط 20 قطعة أثرية مع أحد الأشخاص في سوهاج

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في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة سياحة وآثار سوهاج التابع لقطاع السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج) بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع (الأمن العام – مديرية أمن سوهاج) تم ضبطه وبتفتيش مسكنه تبين وجود 3 حفر داخل مسكنه وضُبط بحوزته الأدوات المستخدمة في الحفر وكمية كبيرة من الرديم الناتج عن أعمال الحفر و20 قطعة «يشتبه في أثريتها.

بعرض القطع المضبوطة على مفتش الآثار أفاد بأثريتها، وأنها ترجع إلى العصر الإسلامى.

وبمواجهته اعترف بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة، وحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجرءات القانونية.

المصرى اليوم

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