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وزارة الداخلية تضبط أكاديمية شهيرة وهمية تخصصت في تزوير الشهادات الجامعية (تفاصيل)

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وزارة الداخلية تضبط أكاديمية شهيرة وهمية تخصصت في تزوير الشهادات الجامعية (تفاصيل) وزارة الداخلية تضبط أكاديمية شهيرة وهمية تخصصت في تزوير الشهادات الجامعية (تفاصيل)

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واصلت وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم تزوير الشهادات الدراسية للنصب والإحتيال على المواطنين.

قالت الداخلية في بيان اليوم السبت إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم تزوير الشهادات الدراسية والنصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الأقصر) بإدارة «كيان تعليمى» دون ترخيص «من الجهات المعنية- كائن بمحافظة الأقصر)، وإتخاذه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى في الإحتيال على راغبى الحصول على الشهادات الدراسية، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة، تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى داخل وخارج البلاد».

وأضافت: «قام المتهم بتنظيم دورات دراسية وهمية وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من المواطنين راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية».

وتابعت أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر تم استهداف مقر الأكاديمية وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على عدد من الشهادات الدراسية والخبرة بأسماء مختلفة منسوب صدورها للعديد من الجهات وعدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للعديد من الجهات و9 كشوف بأسماء الخريجين تفيد الحصول على دورات تدريبية في مختلف المجالات و3 دفاتر إستلام نقدية خاصة بالأكاديمية و14 كارنيه خاص بالدارسين بالأكاديمية و19 نموذج إستمارة تعليم دولى خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى الجامعات الدولية وجهاز كمبيوتر، وبفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التي تحوى برامج الفوتوشوب وصور الشهادات المضبوطة».

وأوضحت: «كما أمكن الإستدلال على عدد إثنين من ضحاياه، حيث قررا قيامه بالإحتيال عليهما والإستيلاء على مبالغ مالية منهما بزعم منحهما شهادات دراسية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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