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ضبط 2158 قضية تموينية خلال 24 ساعة

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ضبط 2158 قضية تموينية خلال 24 ساعة ضبط 2158 قضية تموينية خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت من ضبط 2158 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 4 مراكز بإجمالى مضبوطات 1142620 قرص أدوية ومنشطات و16288 قطعة أدوية تخسيس وكمامات و140400 كيلو جرام مسحوق تخسيس جميعها مهربة جمركياً «مجهولة المصدر» وغير مصرح بتداولها.

كما تم ضبط 4،68 طن «دواجن» بدون بيانات «مجهولة المصدر» يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذئية بمحافظة الجيزة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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