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كلف العاهل المغربي، الملك محمد السادس، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، بتشكيل الحكومة الجديدة إثر تصدر هذا الحزب لنتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد قبل يومين، بحسب ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأفاد بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بأن الملك محمد السادس استقبل اليوم بالقصر الملكي بفاس، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش.

ويأتي هذا التعيين، يضيف ذات المصدر، طبقا لمقتضيات الدستور، وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية للثامن من سبتمبر 2021.

وتصدر حزب «الأحرار» الانتخابات البرلمانية والجماعية والجهوية التي جرت في المملكة يوم الأربعاء الماضي.

وفاز حزب التجمع الوطني للأحرار بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأربعاء وحصل على 102 من بين 395 مقعدا في حين تراجع الحزب الأكبر سابقا، حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل، بشدة ليحصل فقط على 13 مقعدا.

وفي وقت سابق من الأمس، أعلن حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب استقالة رئيس الحكومة المغربية السابق، سعد الدين العثماني، وأعضاء أمانته العامة، بعد خسارة مدوية للحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية، التي أُجريت يوم الأربعاء.

وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي نتائج الانتخابات بحصوله على 97 مقعدًا، بينما جاء الحزب الحاكم في المؤخرة بـ12 مقعدًا فقط، حسبما أعلن وزير الداخلية المغربي، عبدالوافي الفتيت، في وقت سابق الخميس.

بينما وصف «العدالة والتنمية» النتائج المعلنة بأنها «غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي».

وأشار الحزب، في بيان له، إلى أن أمانته العامة تتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن ما حدث، و«قرر أعضاؤها وفي مقدمتهم الأخ الأمين العام (سعد الدين العثماني) تقديم استقالتهم من الأمانة العامة».

ودعا إلى اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للحزب في 18 سبتمبر الجاري، إضافة إلى الدعوة لمؤتمر عاجل للجمعية العامة للحزب «في أقرب وقت ممكن».

وقال الحزب إنه سيواصل نضاله خدمة للوطن والمواطنين من موقع المعارضة الذي تعتبره الموقع الطبيعي خلال المرحلة.