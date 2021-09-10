لافروف: «طالبان» أكدت أنها لا تعتزم احتكار السلطة في أفغانستان

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن حركة «طالبان» أكدت أنها لا تعتزم احتكار السلطة في أفغانستان، وتسعى لتشكيل حكومة تعددية.

وأكد لافروف خلال منتدى «روسيا بأسرها 2021» للصحافة الحديثة يوم الجمعة: «سمعنا تصريحات حركة طالبان، ونحن نرحب بها، حول أنها لا تعتزم احتكار السلطة وتريد تشكيل حكومة شاملة».

وأشار أيضا إلى ضرورة معالجة الوضع في مجال حقوق المرأة في أفغانستان. وذكر لافروف، أن حركة طالبان لم تقدم سببا للشك في أنها ستحارب الإرهابيين المنتمين لتنظيمي «داعش» و«القاعدة».

وتابع: «لقد سمعنا أنهم سيحاربون الإرهابيين الذين بقوا على الأراضي الأفغانية، لا سيما تنظيمي داعش والقاعدة، حتى الآن لا يوجد ما يدحض هذه النوايا».

وأكد لافروف أنه «لا يمكن تسوية الوضع في الوقت الحالي بدون عملية سياسية تجمع بين البشتون والأوزبيك والهزارة والطاجيك. وهذا ما ندعو إليه منذ البداية». وعلَق لافروف على تأكيد أحد الصحفيين أن روسيا رفضت المشاركة في مراسم التنصيب: «لا، لم نرفض، المسألة فقط هو أنه لن يكون هناك وفد».

من جهة ثانية قال لافروف: «لقد انطلقنا منذ البداية من أن السفير يعد مستوى كاف لتمثيلنا، مع مراعاة تطورات الوضع هناك». وأضاف لافروف: «لم نعتزم أبدا أن نوصي قيادتنا بحضور التنصيب وأن يمثلنا وفد من موسكو»