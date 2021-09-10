أخبار عاجلة

« خرج من العناية المركزة » .. أحمد فهمي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للشقيقه كريم -
بحضور قيادات تعليمية وبرلمانية.. نيو رمسيس كوليدج تحتفل بتخرج دفعة ٢٠٢١ -
«5 في وش العدو» .. سمية الخشاب تكشف عدد زيجاتها -
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 عامًا -
"الضباع لا تأكل الأسود".. شاهد الخطأ الذي دفعت الضباع ثمنه غاليًا -
ارتفاع جديد فى الإصابات .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 عامًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

عون: أحسن ما توصلنا إليه وعلينا العمل للخروج من المهوار

Print
عون: الحكومة أحسن ما توصلنا إليه وعلينا العمل للخروج من المهوار عون: أحسن ما توصلنا إليه وعلينا العمل للخروج من المهوار

جي بي سي نيوز :- قال الرئيس اللبناني ميشال عون، بعد الإعلان عن تشكيل إن "هذه الحكومة أحسن ما توصلنا إليه وعلينا العمل للخروج من المهوار الذي نحن فيه الآن".

وأشار في تصريح إلى "أننا وصلنا إلى نتيجة تألفت في ختامها الحكومة"، مؤكدا "أننا سنبدأ بحل المشاكل من البنزين والمازوت والخبز".

وأضاف: "نحن ورثنا الأزمات نتيجة الحكم السيء خلال 30 عاما. مصائب الفقر والدين وكورونا وانفجار المرفأ والمال قليل"، لافتا إلى "أننا في حصار بسبب الحرب السورية وحزب الله فانعزلنا عن محيطنا".

وعن الثلث المعطل، قال الرئيس عون: "لم آخذ الثلث المعطل وكان الأمر حرب سياسية.. ما كان يجب أن نأخذه أخذناه المهم أن نتوافق في العمل"، معتبرا "أننا نعيش جهنم وسنخرج من هذه الهوة".

وقد أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية قبل قليل أن "الرئيس عون والرئيس نجيب ميقاتي وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري".

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
ارتياح فى المنتخب بعد قرار الحكومة البريطانية

ارتياح فى المنتخب بعد قرار الحكومة البريطانية

أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية: الحكومة خصصت ما يقرب من 2.7 مليار جنيه للميكنة

أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية: الحكومة خصصت ما يقرب من 2.7 مليار جنيه للميكنة

غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى لمدة 3 أيام.. الحكومة ترد على شائعة إهدار أموال الأوقاف

غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى لمدة 3 أيام.. الحكومة ترد على شائعة إهدار أموال الأوقاف

الحكومة البرازيلية تعلن رغبتها في وقف تطعيم معظم المراهقين من مرض كورونا

الحكومة البرازيلية تعلن رغبتها في وقف تطعيم معظم المراهقين من مرض كورونا