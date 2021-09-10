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عرض سعودي لخطف داني ألفيس بعد رحيله عن ساو باولو

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عرض سعودي لخطف داني ألفيس بعد رحيله عن ساو باولو عرض سعودي لخطف داني ألفيس بعد رحيله عن ساو باولو

عرض سعودي لخطف داني ألفيس بعد رحيله عن ساو باولو

تلقى البرازيلي داني ألفيس، لاعب ساو باولو، عرضًا من أحد الأندية ، وذلك بحسب ما أكده الإعلامي الموثوق "نيكولو شيرا".

وقال الصحفي الشهير نيكولو شيرا، الخبير في سوق الانتقالات، مساء اليوم الجمعة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن هناك عروضًا سعودية من أجل ضم قائد البرازيلي خلال الفترة القادمة.

وأوضح شيرا في تغريدته: "داني ألفيس سوف يغادر صفوف ساو باولو بسبب تأخُّر رواتبه. واللاعب يريد مواصلة مسيرته الرياضية؛ فقد تلقى عرضَين من السعودية والإمارات".

وأعلن نادي ساو باولو البرازيلي رسميًّا عبر مديره الرياضي كارلوس بيلمونتي أن داني ألفيس لن يرتدي قميص الفريق مجددًا بسبب خلاف مالي بين الطرفَيْن.

وذكر النادي البرازيلي: "وكيله أبلغنا بأنه لن يعود حتى نسدِّد الدَّين المترتب علينا (مليون يورو). نعترف بهذا الدَّين، وقدمنا عرضنا له الأسبوع الماضي لتسوية الأمر، ولكنه رفضه".

ويملك ألفيس (38 عامًا) مسيرة حافلة، ومثَّل العديد من الأندية الكبرى، من بينها برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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