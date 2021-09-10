حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين بالقليوبية

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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الحملة من ضبط 20 قضية مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 25 متهم لـ9 منهم معلومات جنائية، و4 قطع أسلحة نارية بحوزة 4 متهمين، وتنفيذ 7247 حكم قضائى متنوع، و3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.