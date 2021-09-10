مدير أمن الوادي الجديد يدشن 7 منافذ لمبادرة «كلنا واحد»

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أطلقت وزارة الداخلية المرحلة التاسعة عشر من مبادرة «كلنا واحد» اعتباراً من اليوم الجمعة، ولمدة شهر، برعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسي 2021/ 2022، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية «زي مدرسي، أحذية، أدوات مدرسية» بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وفي إطار المبادرة افتتح مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمود فاروق، اليوم الجمعة، منفذ «كلنا واحد» بمنطقة البساتين بمدينة الخارجة ضمن 7 منافذ تنفذها مديرية أمن الوادي الجديد بمراكز المحافظة الخمسة.

أكد مدير أمن الوادي الجديد، أن المديرية افتتحت 7 منافذ بواقع 4 منافذ في الخارجة (البساتين – اليوسف بحي المروة – مكتبة الجامعة بحي الاقتصادي – منفذ بنادي الشرطة) ومنفذ بمكتبة الفاروق بمدينة «موط» بمركز الداخلة، ومكتبة «المنازع» بمدينة الفرافرة، و3 سيارات متحركة تجوب القرى والمدن بالمحافظة لطرح الأدوات ومستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة.

وأشار فاروق، إلى المنافذ تتوافر بها السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم منظومة الحماية الاجتماعية وفى ضوء استراتيجية الوزارة الرامية في أحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، واستمرارًا لمبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب بدء العام الدراسي.

من جانبها تشارك منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بالمساهمة في تلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يرسخ الدور المجتمعي للوزارة ويحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم في تحقيق مفهوم جودة العمل الأمني.

يأتي ذلك إتساقًا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري.