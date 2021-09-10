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ضبط شخص بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بمطروح

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ضبط شخص بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بمطروح ضبط شخص بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بمطروح

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن إستيلاء أحد الأشخاص على أموال بعض المواطنين بمطروح.

بالفحص أمكن تحديد الشخص وتبين أنه يعمل بإحدى المستشفيات بمطروح هارب من محل إقامته، ومطلوب التنفيذ عليه فـى 31 حكم فـى قضايا شيكات وتبديد، وقيامه بتجميع أموال من المواطنين بزعم الإتجار فـى الأجهزة الطبية والأشعة.

بتكثيف التحريات أمكن تحديد مكان إختباء المذكور بشقة مستأجرة بالبحيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة حيث أمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصرى اليوم

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