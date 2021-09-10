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أعرب حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن فخره بفريق كرة اليد بعد تتويجه ببطولة السوبر الإفريقي.

وكان الفريق قد حقق الفوز بالسوبر الإفريقي على حساب نظيره الأهلي بنتيجة ٢٨-٢٧ ليتأهل الفريق لبطولة العالم للأندية.

وأكد رئيس النادي أنه فخور بكونه ينتمي لأسرة كرة اليد التي تكون في الموعد دائما ويحصدون البطولات الواحدة تلو الأخرى لإسعاد جماهير نادي الزمالك.

وتابع :لاعبو الزمالك شرفوا النادي وهم أبطال وتعودنا منهم على ذلك، ولا أعرف كيف أصف سعادتي وأنا فخور بما يتحقق في النادي وأتمنى أن أسعد جماهير الزمالك، وبإذن الله الزمالك سيقدم الكثير في مونديال الأندية لبطولة اليد.

وطالب لبيب جماهير النادي بالاحتفال بفرقه الرياضية المختلفة التي حققت بطولات رائعة هذا الموسم، وأتمنى أن تستمر مسيرة اللجنة بالانتصارات، ويفوز فريق كرة القدم بلقب كأس مصر، لنقم بإجراء الانتخابات بعد ذلك وتسليم المهمة لمجلس منتخب ونعود نحن إلى بيوتنا.