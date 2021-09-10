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ضبط مسجل خطر بتهمة بسرقة المساكن بالقاهرة

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ضبط مسجل خطر بتهمة بسرقة المساكن بالقاهرة ضبط مسجل خطر بتهمة بسرقة المساكن بالقاهرة

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تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط مسجل خطر بتهمة سرقة المنازل بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بأنها حال عودتها لمسكنها إكتشفت وجود بعثره بمحتويات الشقة وسرقة شاشة تليفزيون وبعض الأجهزة الكهربائية ومتعلقات شخصية و2 هاتف محمول من داخلها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب «التسلق»، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وأقر بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، وإتهمته بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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