الاتحاد السكندري يتعاقد مع صفقة سوبر

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في إتمام التعاقد مع المهاجم الغانى بنجامين بواتنج، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي عقب إنهاء كافة التفاصيل المالية مع ناديه السابق ووقع اللاعب على عقد انضمامه لصفوف زعيم الثغر والذى يمتد لثلاث مواسم، في حضور محمد مصيلحي، رئيس النادي ونبيل أبوزيد وكيل أعماله.

يذكر أن الاتحاد السكندري دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي حتى الآن بالتعاقد مع كل من محمد عبدالسلام، مدافع الزمالك، نادر رمضان، لاعب خط وسط الاسماعيلي، احمد يحيى، حارس الإنتاج الحربي، مصطفى عفروتو، ظهير أيمن الحمام المطروحي، الغاني ساليفو مورو، أحمد عادل ميسي، جناح نادي مصر المقاصة والمهاجم الأنجولي مابولولو.