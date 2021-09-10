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رسميًا.. فاركو يتعاقد مع موهبة كفر الشيخ

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رسميًا.. فاركو يتعاقد مع موهبة كفر الشيخ رسميًا.. فاركو يتعاقد مع موهبة كفر الشيخ

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أعلن نادى فاركو، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز تعاقده مع مصطفى حمادة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد فاركو، مع مصطفى حمادة، لمدة 5 مواسم في إطار تلبية احتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدى عبدالعاطى.

وتأتي صفقة مصطفى حمادة لتكون الصفقة رقم 11 داخل نادي فاركو استعدادًا للمنافسة بالدوري المصري الممتاز، بعد التعاقد مع النجم الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبدالله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي.

ويعكف مسئولو فاركو على إبرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة منهم لاعبين محليين وآخرين أجانب.

المصرى اليوم

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