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أول تعليق من بعد فوز بسوبر اليد وتأهله لكأس العالم

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أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الزمالك بسوبر اليد وتأهله لكأس العالم أول تعليق من بعد فوز بسوبر اليد وتأهله لكأس العالم

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علق المستشار رئيس مجلس إدارة نادي «الموقوف» على فوز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بالسوبر الأفريقي والذي وصفه بأنه لقب مستحق.

وقال منصور: أبارك لأولادي الرجالة الأبطال كوماندوز فريق كرة اليد، مبروك السوبر الأفريقي والوصول إلى للأندية مبروك لجماهير الزمالك العظيمة ولأعضاء الجمعية العمومية الذين تحملوا العام الماضي ما لم يتحملة بشر.

وقال منصور لابد أن أهنئ مجلس الإدارة الشرعي الذي تعاقد مع هؤلاء الأبطال كما تعاقد مع أبطال كرة القدم والسلة والطائرة.

وأضاف: لا عزاء لمن يدعي بالكذب أنهم اصحاب هذه البطولات وهم لم يتعاقدوا مع لاعب واحد في كل هذة الفرق العملاقة ولكنهم اعتادوا نسب لانفسهم جهد الآخرين الذين تعاقدوا وراعوا هؤلاء الأبطال والذي يوجد لاعبين من هذه الفرق بما فيها الناشئين لم يتقاضوا رواتبهم منذ 6 أشهر.

واختتم: تحية للأبطال لاعبين ومدربين وأجهزة طبية وإدارية وجماهير وأعضاء جمعية عمومية.

المصرى اليوم

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