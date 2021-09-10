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محافظ السويس يشدد علي متابعة الشكاوي وحل مشاكل المواطنين

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محافظ السويس يشدد علي متابعة الشكاوي وحل مشاكل المواطنين محافظ السويس يشدد علي متابعة الشكاوي وحل مشاكل المواطنين

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كلف اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس سحر فهمي مدير ادارة خدمة المواطنين بالمحافظة بمتابعة حالة عدد من المواطنين لهم ظروف اجتماعية بعد الاستماع لظروفهم واجراء كافة الابحاث الاجتماعية التي تؤكد حالتهم الاجتماعية منها متابعة الحالة الاجتماعية لاسرة من سكان كفر احمد عبده القديم بحي الاربعين وتم توفير الاجهزة الكهربائية واثاث للمنزل ومواد تموينية وسلع غذائية.

كما اعطي المحافظ توجيهاته للدكتور اسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس بالتواصل مع احد مواطني السويس يطلب اجراء عملية لنجلته تعاني من ارتجاع بالصمام الرئوي وتوجهت لمستشفي اطفال ( ابو الريش سابقا) وهي على قائمة الانتظار وحالتها الصحية لا تسمح والتاكيد على تسهيل الاجراءات واجراء العملية على نفقة الدولة.

وشدد المحافظ على مدير خدمة المواطنين بالتنسيق المستمر مع مسئولي منظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء ومتابعة الشكاوى والمقترحات التي ترد على المنظومة وعرضها بصفة مستمرة والتواصل مع المواطنين والمسئولين والاستجابة وتقديم الخدمة للمواطنين اصحاب هذه الشكاوي.

المصرى اليوم

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