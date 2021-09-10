محافظ بورسعيد : استكمال أعمال التخطيط المرورى بشارع عبد الرحمن شكري بالضواحي

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، عن استكمال أعمال التخطيط المروري بشارع عبدالرحمن شكرى أمام منطقة قوات الأمن بالضواحى، وذلك في إطار أعمال رفع الكفاءة والتطوير الجارية بشارع عبدالرحمن شكرى، وتماشيا مع خطة تطوير الطرق الرئيسية بحى الضواحى لتحقق السيولة المرورية ومنع التكدس .

وأوضح «محافظ بورسعيد» أن أعمال تطوير شارع عبدالرحمن شكرى قاربت على الانتهاء والتى شملت إعادة رصف وتجميل الشارع وزيادة معدلات الإضاءة والتشجير، مؤكدا أن حى الضواحى يشهد نقلة نوعية في منظومة الطرق حيث تم تطوير ورفع كفاءة عدد من المحاور الرئيسية والفرعية بشكل حضارى بما يحقق الصورة الجمالية للحى، لافتا إلى أنه يتم تكثيف أعمال رصف الطرق بعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية بالحي والتى جاءت بالتوازى مع اعمال التنمية المستحدثة في مختلف المجالات في إطار خطة ورؤية الارتقاء بمدينة بورسعيد لتصبح مدينة نموذجية في كافة الخدمات. .