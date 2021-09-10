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يواجه برشلونة في للأندية

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الزمالك يواجه برشلونة في كأس العالم للأندية يواجه برشلونة في للأندية

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توج الفريق الأول لكرة اليد بنادي بلقب السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه.

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى على لقب كأس السوبر الأفريقي.

وسيلتقي الزمالك مع برشلونة الإسباني في للأندية «سوبر جلوب» يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية .

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية مونديال الأندية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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