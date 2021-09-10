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محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، خسر جائزة أفضل هدف في شهر أغسطس لصالح النجم السنغالي، ساديو ماني.

وأعلن الموقع الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوز السنغالي ماني على محمد صلاح، وذلك بعدما عرض النادي الإنجليزي تقريرا جاء فيه عدد من أهداف الفريق خلال الشهر الماضي، وفي منتصفه كتب على هدف ماني في شباك بيرنلي، «هدف الشهر»، متجاهلا هدف محمد صلاح في شباك نورويتش سيتي الصاروخي الذي سدده بقوة كبيرة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك حارس نورويتش دون أي محاولة للتصدى لصاروخية صلاح.