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حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه رسالة إلى لاعبي فريق اليد بالقلعة البضاء بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي.

وحقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره الأهلي بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة 10-9-2021 على صالة الدكتور حسن مصطفى على لقب بطولة السوبر الأفريقي.

وكتب أمير مرتضى منصور عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لا جديد يذكر ملوك الصالات أبطال افريقيا .. مبروك لجماهير الزمالك العظيمة كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد".

بهذا الفوز يفوز الزمالك بلقب السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه ليمثل القارة السمراء ببطولة العالم للأندية «سوبر جلوب» بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 حتى 9 أكتوبر المقبل.

والتقى الفريقان من قبل في تاريخ كأس السوبر الأفريقي 3 مرات، بدأت على الأراضي المغربية عام 2017 وتوج حينها المارد الأحمر باللقب الوحيد له بهذه الكأس بنتيجة عريضة هي 29-23، قبل أن يعدل الفارس الأبيض من أوضاعه ويعود ليفوز بالنسخة التالية عام 2018 التي أقيمت على مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي وحصدها أبناء ميت عقبة بعد مباراة ماراثونية انتهت بنتيجة 21-20.

وكانت آخر مواجهة للقطبين على الأراضي المغربية أيضًا وفاز بها زملاء أحمد الأحمر، حيث كان الأهلي قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب، قبل أن يسجل اللاعب الأعسر هدف التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي بثوانٍ معدودة، ليخطف فريقه الفوز خلال الوقت الإضافي بنتيجة 38-35.

ويمتلك أبناء القلعة البيضاء 6 ألقاب للسوبر الأفريقي مقابل لقب وحيد للمارد الأحمر.

وتوج الزمالك بالألقاب الستة أعوام: 2002 على حساب فريق الإفريقي التونسي، و2010 على حساب المجمع البترولي الجزائري، و2011 على حساب النجم الساحلي التونسي، و2012 على حساب فاب الكاميروني، و2018 و2019 على حساب الأهلي، قبل أن يضيف البطولة السابعة اليوم على حساب الأهلي أيضا.

وحصد «الشياطين الحمر» اللقب مرة وحيدة عام 2017، على حساب الزمالك.