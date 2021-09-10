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قال الدكتور نبيل عبدالمقصود، أستاذ السموم بطب القصر العيني، إن مخدرات الاستروكوس والشابو انتشرت بين الشباب، ويتم تصنيعها تحت بير السلم بمواد تؤثر بالسلب على الجهاز العصبي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الاستروكس يتم تصنيعه من مادة تعمل على تنشيط الجهاز العصبي تؤدي إلى إحداث نتائج خطيرة للغاية.

وتابع الدكتور نبيل عبدالمقصود أن من يتعاطى الاستروكس لن يستطيع النوم خاصة أن الجسم يكون في حالة انتباه شديدة وقد يصل إلى مرحلة الجنان حيث يرتفع ضغط الدم مع زيادة ضربات القلب وقد يتوقف القلب عن العمل مع ارتفاع درجة الحرارة والعصبية الشديدة والانهيار التام لعدم القدرة على النوم.

وكشف أستاذ السموم أن هناك من يتعاطي بجانب الاستروكس الهيروين حتى يستطيع المدمن التغلب على أعراض مخدر الاستروكس ويتمكن من النوم وهو أمر في غاية الخطورة.

واستطرد الدكتور نبيل عبدالمقصود، أستاذ السموم بطب القصر العيني، أن من أعراض إدمان الاستروكوس، فقدان الشهية والهزال الشديد في الجسم وظهور اللون الأسود أسفل العينين، كما لا يستطيع المدمن اتخاذ أي قرار سليم ويشعر بالارتعاش الدائم مع عدم الانتظام في الحركة.