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بطلًا لكأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي «28-27»

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الزمالك بطلًا لكأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي «28-27» بطلًا لكأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي «28-27»

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حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي فوزًا ثمينًا على نظيره الأهلي بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة 10-9-2021 على صالة الدكتور حسن مصطفى على لقب بطولة السوبر الأفريقي.

أدار اللقاء طاقم تحكيم تونسي مكون من الثنائي سمير مخلوف وسمير كريشان. واقتصر حضور المباراة على 40 فردا بحد أقصى لكل نادٍ، يشمل أعضاء مجلس الإدارة من الناديين.

بهذا الفوز يفوز الزمالك بلقب السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه ليمثل القارة السمراء ببطولة العالم للأندية «سوبر جلوب» بالمملكة العربية خلال الفترة من 5 حتى 9 أكتوبر المقبل.

والتقى الفريقان من قبل في تاريخ كأس السوبر الأفريقي 3 مرات، بدأت على الأراضي المغربية عام 2017 وتوج حينها المارد الأحمر باللقب الوحيد له بهذه الكأس بنتيجة عريضة هي 29-23، قبل أن يعدل الفارس الأبيض من أوضاعه ويعود ليفوز بالنسخة التالية عام 2018 التي أقيمت على مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي وحصدها أبناء ميت عقبة بعد مباراة ماراثونية انتهت بنتيجة 21-20.

وكانت آخر مواجهة للقطبين على الأراضي المغربية أيضًا وفاز بها زملاء أحمد الأحمر، حيث كان الأهلي قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب، قبل أن يسجل اللاعب الأعسر هدف التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي بثوانٍ معدودة، ليخطف فريقه الفوز خلال الوقت الإضافي بنتيجة 38-35.

ويمتلك أبناء القلعة البيضاء 6 ألقاب للسوبر الأفريقي مقابل لقب وحيد للمارد الأحمر.

وتوج الزمالك بالألقاب الستة أعوام: 2002 على حساب فريق الإفريقي التونسي، و2010 على حساب المجمع البترولي الجزائري، و2011 على حساب النجم الساحلي التونسي، و2012 على حساب فاب الكاميروني، و2018 و2019 على حساب الأهلي، قبل أن يضيف البطولة السابعة اليوم على حساب الأهلي أيضا.

وحصد «الشياطين الحمر» اللقب مرة وحيدة عام 2017، على حساب الزمالك.

قدم الفريقان مباراة ممتعة وتبادلا السيطرة وجاءت أحداث المباراة على النحو التالي:

بداية المباراة

د8: تقدم الأهلي 4 مقابل 3 لنادي الزمالك

د16: الأهلي مازال متقدما على الزمالك بنتيجة 8-7

د24: أول تقدم لنادي الزمالك على الأهلي 12-11

د28: الأهلي 15 - 13 الزمالك

د29: كارت أحمر لسيف الدرع

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 16 - 14 الزمالك

بداية الشوط الثاني

د1: الأهلي يهدر أول هجمة في الشوط الثاني

د5: الأهلي 18 - 16 الزمالك

د8: الأهلي 19 - 18 الزمالك

د14: الأهلي 21 - 21 الزمالك

د19: الأهلي 24 - 24 الزمالك

د22: الأهلي 24 - 26 الزمالك

د28: الأهلي 26 - 26 الزمالك

د30: يحيى الدرع يسجل في آخر ثانية ليفوز الزمالك بكأس السوبر الأفريقي 28-27

نهاية المباراة.

الزمالك والأهلي في كأس السوبر الافريقي

المصرى اليوم

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