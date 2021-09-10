«رديتي فينا الروح » ... نجوم الفن يحتفلون بعودة ياسمين عبد العزيز إلى جمهورها

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تفاعل عدد كبير من نجوم الفن، مع رسالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز التي حرصت على طمأنة جمهورها ومحبيها، بشأن وضعها الصحي بعد فترة طويلة من معاناتها مع المرض، الذي نتج عنه سفرها إلى سويسرا لاستكمال العلاج، موجهةً رسالة شكر لجمهورها، وكل من دعا لها.

وفور نشر الرسالة، تفاعل معها عدد كبير من النجوم، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، معبرين عن سعادتهم لعودتها مجددا للتواصل مع جمهورها ومرور الأزمة الصحية التي مرت بها .

وكان أول المعلقين على رسالتها، زوجها الفنان أحمد العوضي الذي وضع «إيموشن» على شكل قلب، معبراً عن سعادته وحبه لها، كما وجهت صديقتها الفنانة منى زكي رسالة لها، قائلة: «يا روح قلبي ربنا يرجعك بالسلامة وتبقي زي الفل. وحشتيني قوي قوي».

وأيضا الفنان محمد محمود عبدالعزيز كتب لها، رسالة قائلاً: «الحمد لله طمنتيني وطمنتي ناس كتير اوي عليكي وترجعي بألف مليون سلامه ان شاء الله والدنيا كلها في انتظارك».

وكذلك الفنانة بدرية طلبة، كتبت قائلة :«قلبي قلبي قلبي رديتى فينا الروح حمدالله على سلامتك ياروحى الحمد لله ترجعلنا بالسلامة الحمد لله»، وأيضا أحمد فهمي وكارمن سليمان وكندة علوش ومحمد رجب وياسمين صبري تمنوا لها السلامة والشفاء العاجل.

وكانت نشرت ياسمين عبدالعزيز فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، مجموعة من الصور التي مرت بها خلال فترة مرضها، مستعينة بأغنية هنعيش للفنانة إليسا، وعلقت عليه قائلة: «جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدًا».

وتابعت ياسمين عبدالعزيز مطمئنة: «الحمد لله أنا بقيت كويسة، وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا».

وأضافت :«كفايه إني اقول لكم إني حقيقي شوفت الموت وكان قريب جدًا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه على خير الحمد لله».

وأختتمت حديثها، قائلة :«كلمة شكرًا قليله قوي عليكم وعلى حبكم أنا بحبكم جدًا، وحقيقي أنا عاجزه إني أرد لكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم... بشكر ربنا وشكرًا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي».