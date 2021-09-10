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تحرير 67 محضر متنوع وتنفيذ ٤٣ إزالة إدارية في حملة مرافق بمدينة الأقصر

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تحرير 67 محضر متنوع وتنفيذ ٤٣ إزالة إدارية في حملة مرافق بمدينة الأقصر تحرير 67 محضر متنوع وتنفيذ ٤٣ إزالة إدارية في حملة مرافق بمدينة الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الأشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة بمركز ومدينة الاقصر تحت اشراف اللواء علاء الطوخى حكمدار الاقصر واللواء محمد الصاوى مساعد مدير امن الاقصر .

وأسفرت الحملة عن تحرير ١٩ محضر اشغال، ٦ محاضر باعة جائلين، ٢٧ محضر مضبوطات متنوعة، ٨ محاضر نظافة عامة، ٥ محاضر تصالح لعدم ارتداء كمامات، وضبط ٢ميكروفون يسبب ازعاج، ٤٣ محضر إزالات إدارية.

وتمت اعمال الحملة بمنطقة كوبري ابوالجود ،شارع سوق الصنايع، شارع المدينة، منطقة شرق السكة، طريق الكورنيش، بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالاقصر نقيب على شيحة ونقيب احمد حجازي والقوة المرافقة بالتنسيق مع مسؤلى رفع الاشغالات بمجلس مدينة الأقصر.

المصرى اليوم

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