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الصفقة العاشرة.. فاركو يعلن تعاقده مع نجم الإنتاج الحربي

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الصفقة العاشرة.. فاركو يعلن تعاقده مع نجم الإنتاج الحربي الصفقة العاشرة.. فاركو يعلن تعاقده مع نجم الإنتاج الحربي

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أعلن نادى فاركو الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، تعاقده مع علاء سلامة ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد فاركو مع علاء سلامة لمدة 4 مواسم في إطار تلبية احتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدى عبدالعاطى.

وتأتي صفقة علاء سلامة لتكون عاشر الوجوه الجديدة داخل نادي فاركو استعدادًا للمنافسة بالدوري المصري الممتاز، بعد التعاقد مع النجم الجزائري رزقي حمرون قادمًا من شبيبة القبائل، ومحمد فؤاد قادمًا من العين السعودي، والنيجيري كينجسلي سوكاري قادمًا من الصفاقسي التونسي، ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت، وعبدالله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز، وأحمد مودي من المقاصة، ورامى صبرى مدافع إنبى، وأحمد الصغيري لاعب أسوان.

ويعكف مسؤولو فاركو على إبرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة منهم لاعبون محليون وآخرون أجانب.

المصرى اليوم

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