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مصدر بلجنة التظلمات: الجبلاية ستقلص فترة إيقاف شيكابالا

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مصدر بلجنة التظلمات: الجبلاية ستقلص فترة إيقاف شيكابالا مصدر بلجنة التظلمات: الجبلاية ستقلص فترة إيقاف شيكابالا

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كشف مصدر بلجنة التظلمات أن اللجنة تتجه لتخفيف العقوبة التي وقعت على لاعب محمود عبدالرازق شيكابالا والتى وصلت إلى 8 أشهر وهو ما يضر بنادى الزمالك أكثر من اللاعب، حيث يسدد النادى للاعب مبالغ كبيرة ومن الصعب إيقافه هذه المدة ما يعنى غيابه عن كل مباريات الموسم المقبل تقريبًا.

وقال إن اللجنة استقرت على تخفيف عقوبة شيكابالا على أن تعلن اللجنة العقوبة الجديدة بعد التخفيف عقب اجتماعها الأسبوع المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن اللجنة خفضت العقوبة من 8 أشهر إلى 3 أشهر فقط، مع تقليص الغرامة المالية إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 500 ألف.

المصرى اليوم

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