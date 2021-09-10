أحمد الفهد الصباح يتنحى عن منصبه رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي

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بعد إدانته من محكمة سويسرية اليوم

قرر الكويتي أحمد الفهد الصباح اليوم الجمعة التنحي عن منصبه رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي مؤقتاً.

وقال أحمد الفهد الصباح في بيان: "عقب صدور حكم الإدانة اليوم عن محكمة جنيف في محاكمة الشيخ أحمد الفهد الصباح بتهمة التزوير المزعوم، أعلن الشيخ أحمد الفهد أنه سيستأنف القرار أمام محكمة الاستئناف في جنيف".

وتابع: “لقد أكد الشيخ أحمد دائماً براءته من هذه التهم، وهو على ثقة من أنه سيبرئ اسمه أمام محكمة الاستئناف في جنيف".

وختم: "في هذه الأثناء، قرّر الشيخ أحمد أن يتنحى مؤقتاً عن رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي حتى ينجح في استئناف حكم اليوم".

يشار أن محكمة جنائية سويسرية أدانت، اليوم الجمعة، الكويتي، الشيخ أحمد الفهد الصباح، بـ"التزوير لتوريط خصوم سياسيين بالكويت في مؤامرة انقلابية".

ويترأس الفهد المجلس الأولمبي الآسيوي الذي ينظم عدة بطولات قارية أبرزها الألعاب الآسيوية، منذ يوليو 1991.